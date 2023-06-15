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SnobMagazin.com

Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şok etti

Ünlü sosyetik Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı. Çapa'nın son hali şok etti. İşte detaylar...

Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şok etti

Snob Magazin'in haberine göre; Ceylan Çapa, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şok etti
Bir dönem magazinin gündeminden düşmeyen sosyetik güzel, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şok etti
Zayıfladığı görülen Çapa, "Spor ve herhangi bir diyet uygulamıyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde böyle zayıfım. Doğal halim bu" dedi.

Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şok etti
Sosyetik güzel, "Şu an uğraştığınız bir iş var mı?" sorusuna, "Sosyal medya içeriği üretiyorum. Sosyal medyayla ilgili paylaşımlar yapıyorum" yanıtını verdi.

Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şok etti

Bu hafta doğum günü olduğunu belirten sosyetik güzel, heyecanlı olduğunu belirtti.

 

 

 

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