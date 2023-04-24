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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin sevgilisi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Şarkıcının sevgilisi Dilara Talay, ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin sevgilisi ortaya çıktı

Berdan Mardini, bayramın ikinci günü yavru vatan Kıbrıs'ta bulunan Grand Pasha Nicosia Hotel'de sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin sevgilisi ortaya çıktı
Mardini, kurduğu kozmetik markası ile ilgili gelen sorulara, "Bakın yüzüm parlıyor. Çünkü kendi ürünlerimi kullanıyorum. Ben kullanmadığım ürünü satmam. Kozmetik sektöründe bizim laflarımız havada kalmaz. Dört senedir ilgiyle beslediğim güllerin ve lavantaların beşinci senesinde topladık. Şimdi ürüne çeviriyoruz" dedi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin sevgilisi ortaya çıktı

Sevgilisi Dilara Talay'ın gözlerinin içine bakarak şarkılarını seslendiren Berdan Mardini, özel hayatıyla ilgili soruya ise, "Güzel bir ilişki yaşıyoruz. Bu durum işime de güzel yansıyor tabii" dedi.

 

 

 

 

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