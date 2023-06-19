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Berdan Mardini'den anlamlı destek

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, 9 yaşındaki Elisa Süleymanoğlu'ndan anlamlı projesine destek verdi. İşte detaylar...

Berdan Mardini'den anlamlı destek

9 yaşındaki Elisa Süleymanoğlu'ndan anlamlı proje. 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası bölge halkına yardım için resim çalışmalarını hızlandırarak, 23 eserden oluşan bir sergi hazırlayan Elisa Süleymanoğlu'na bir destekte Berdan Mardini'den geldi.

 Berdan Mardini'den anlamlı destek

Önceki gün gerçekleşen sergi ve kitap lansmanında ücretsiz olarak sahneye çıkan Mardini, küçük ressamın etkinliğini destek için şarkılarıyla taçlandırdı. Şarkılarla desteğinin yanısıra çakışmalardan birini de satın alan Berdan Mardini, ''Elisa'nın yaşının küçük olduğuna bakmayın, kocaman güzel bir kalbe sahip ve bir o kadar da yetenekli. Bu projeden bana bahsedince duygulandım ve destek olmak istedim. 9 yaşındaki güzel kalpli Elisa'mızın herkese örnek olmasını diliyorum’’ dedi.

Berdan Mardini'den anlamlı destek

Genç Ressam Elisa Süleymanoğlu ise, ''Resim yaptığım bir gün deprem faciasını duydum, kalbim acıdı. Ailemin depremzedeler için yardım yaptığını görünce benimde bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve bu sergi ile kitap lansmanını hayata geçirdim. Bir öykü kitabı hayalim vardı. Bu sürede çok çalıştım ve hem resimlerimi hemde kitabımı bu tarihe yetiştirebildim.'' dedi.

Berdan Mardini'den anlamlı destek

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