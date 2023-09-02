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Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler. İşte detaylar...

Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

Giydiği pembe kombinli takım elbisesiyle sosyal medyaya bomba gibi oturan Berdan Mardini, yaptığı bu paylaşın ile trend topic’ler listesine ilk sıradan girdi.

 Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

Beğeni kadar eleştiride alan Berdan Mardini, konu hakkında konuşarak, “Bir kıyafet giyineyim hemen olay oluyor.

Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

Ne yani doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim! Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’ ben giyeyim, ‘türkücüye bak’ oluyor.

Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

Artık fotoğraflarımı yorumlara da kapatacağım. İnsanların kötü kalbini görmek istemiyorum.

Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

Bir kombin yaparım çok konuşulur ama 300 kişiye ekmek kapısı açan bir iş yapmışımdır bu konuşulmaz. Pes artık!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Pembe kombiniyle eleştirilen Berdan Mardini'den sert sözler: Doğuluyum...

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