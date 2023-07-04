Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ilk kez genç sevgilisini paylaştı.



Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Dilara Talay ile karesini Instagram'dan yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.