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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ilk kez genç sevgilisini paylaştı

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, genç sevgilisini paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ilk kez genç sevgilisini paylaştı

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ilk kez genç sevgilisini paylaştı.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ilk kez genç sevgilisini paylaştı
Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Dilara Talay ile karesini Instagram'dan yayınladı.

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