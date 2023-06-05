Berdan Mardini'den dev yatırım

Berdan Mardini, 2017 yılında bir sosyal sorumluluk projesiyle başlayan ve yıllar içerisinde büyük bir yatırıma dönüşen markası ‘Mardini Kozmetik’in duyurumunda sona geldi.



Memleketi Mardin’e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek yatırımlarını sürdüren Berdan Mardini, gül hasadını yaparak sezonun ilk mahsüllerini çalışanları ile birlikte topladı.



Temmuz ayında markasının ilanını gerçekleştirmeye hazırlanan Mardini, 120 Milyon TL’yi bulan yatırımıyla dikkat çekerken, 350 kişiye istihdam sağladığı öğrenildi. Mardini, “Övünerek söylemek isterim ki, bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95 kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur. Bizde markamızda sona geldik. Önümüzdeki ay marka tanıtım lansmanınızı gerçekleştirerek Türkiye’nin yanı sıra Dünya pazarına emin bir o kadar da güçlü adımlarla giriş yapacağız” dedi.

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