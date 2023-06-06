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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıktı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz
Oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezÜnlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili pozon finalinden sonra Yunanistan'a gitti.


Sarıkaya, bikinili karesini yayınladı.

 

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