Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil sezonunu açtı.



Oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sez on finalinden sonra Yunanistan'a gitti.



Sarıkaya, bikinili karesini yayınladı.

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