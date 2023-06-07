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Ünlü oyuncu Melis Sezen ile sevgilisi Atilla Bingöl'den Londra'da aşk tatili

Son olarak Gülcemal dizisinde oynayan Melis Sezen sevgilisi Atilla Bingöl ile Londra'da aşk tatile çıktı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Melis Sezen ile sevgilisi Atilla Bingöl'den Londra'da aşk tatili

 

Hürriyet'ten Mehemt Üstündağ'ın haberine göre; Bir süredir iş insanı Atilla Bingöl’le aşk yaşayan oyuncu Melis Sezen, sevgilisiyle Londra tatiline çıktı. Nisan sonunda ilk kez birlikte görüntülenen çift, ilişkilerini sessiz sedasız yaşamaya devam ederken, güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir post’la aşkını ilan etmişti.

Ünlü oyuncu Melis Sezen ile sevgilisi Atilla Bingöl'den Londra'da aşk tatili
Her ikisi de seyahat etmeyi çok seven çift, birlikte Londra’ya giderek işlerine kısa bir mola vermiş oldu.

Ünlü oyuncu Melis Sezen ile sevgilisi Atilla Bingöl'den Londra'da aşk tatili

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz” ile büyük sükse yapan Melis Sezen, bu sezon ekranlarda umduğunu bulamamıştı. Sevgilisiyle çıktığı bu tatil, belli ki ilaç gibi gelecek...

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