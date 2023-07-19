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Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu

Son olarak final yapan Gülcemal dizisiyle ekranda olan Melis Sezen, tatile devam ediyor.

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu
İş insanı Atilla Bingöl ile tatilde olan oyuncu, bikinili karesini yayınladı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu
Sezen, "Gözümüz kamaşıyor güzelliğinden; güneş" diye yazdı.

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