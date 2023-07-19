Ünlü oyuncu Melis Sezen'den tatil pozu

Son olarak final yapan Gülcemal dizisiyle ekranda olan Melis Sezen, tatile devam ediyor.



İş insanı Atilla Bingöl ile tatilde olan oyuncu, bikinili karesini yayınladı.



Sezen, "Gözümüz kamaşıyor güzelliğinden; güneş" diye yazdı.

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