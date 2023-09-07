Melis Sezen'e bomba partner

Melis Sezen son olarak dünyaca ünlü otomobil markası Lexus‘un marka elçisi olarak Venedik Film Festivali‘nde onur konuğu olmuş, kırmızı halıda güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırmıştı.

Yeni sezon için çok sayıda diziden teklif alan güzel oyuncu döner dönmez ayağının tozuyla reklam çekimine katıldı. Ülkemizin en büyük GSM Operatörü Turkcell‘in yüzü olan Melis Sezen’in yeni partneri çok konuşulacak.

Kulislerden sızan haberlere göre Turkcell reklamında Melis Sezen‘e Onur Tuna eşlik edecek. Yakında FOX‘un “Şahane Hayatım” adlı dizisinde başrol oynamaya hazırlanan ünlü oyuncu, aynı zamanda “Son Akşam Yemeği” filminde de ulu önderimiz Atatürk’ü canlandıracak.

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