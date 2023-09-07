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Melis Sezen'e bomba partner

Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında fırtına gibi esen Melis Sezen'in Turkcell reklamındaki yeni partneri belli oldu.

Melis Sezen'e bomba partner

Melis Sezen son olarak dünyaca ünlü otomobil markası Lexus‘un marka elçisi olarak Venedik Film Festivali‘nde onur konuğu olmuş, kırmızı halıda güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırmıştı.

Melis Sezen'e bomba partner

Yeni sezon için çok sayıda diziden teklif alan güzel oyuncu döner dönmez ayağının tozuyla reklam çekimine katıldı. Ülkemizin en büyük GSM Operatörü Turkcell‘in yüzü olan Melis Sezen’in yeni partneri çok konuşulacak.

Melis Sezen'e bomba partner

Kulislerden sızan haberlere göre Turkcell reklamında Melis Sezen‘e Onur Tuna eşlik edecek. Yakında FOX‘un “Şahane Hayatım” adlı dizisinde başrol oynamaya hazırlanan ünlü oyuncu, aynı zamanda “Son Akşam Yemeği” filminde de ulu önderimiz Atatürk’ü canlandıracak.

 

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