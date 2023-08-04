Atilla Bingöl'den oyuncu sevgilisi Melis Sezen'e anlamlı hediye

Hürrriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Güzel oyuncu Melis Sezen, atalarının peşine düştü! Şaka bir yana, aldığım duyumlara göre güzel oyuncunun sevgilisi Atilla Bingöl, Amerika’da çok popüler olan DNA kitini doğum günü için hediye etmiş.



Bingöl, bu testle ABD’de tanışmış ve bu hoş hediyeyle sevgilisini şaşırtmış. 99 dolarlık DNA kiti, tükürük örneğiyle kişinin atalarını tespit edebiliyor. Melis Sezen de tükürük örneğini kitte yazıldığı talimatlar sonucu ABD’ye göndermiş.

Belli ki çiftin ilişkileri ciddi bir boyuta doğru evriliyor. Birbirlerine güvenleri yüksek demek ki diye düşündüm. Oldukça karmaşık ve çok göç alan bir coğrafyada yaşadığımız için Melis Sezen de atalarının nereden geldiğini merak etmiş haliyle. 2 ayda geliyormuş sonuçlar; ben de takipte kalacağım...

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