Ünlü oyuncu Melis Sezen'den bikinili poz

Ünlü oyuncu Melis Sezen, bikinili fotoğrafını paylaştı.



Sevgilisi Atilla Bingöl ile Çeşme'de tatilde olan oyuncunun, fit fiziği beğeni topladı.



Sezen, son olarak Gülcemal dizisiyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

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