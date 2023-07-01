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Ünlü oyuncu Melis Sezen'den bikinili poz

Ünlü oyuncu Melis Sezen, bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den bikinili poz

Ünlü oyuncu Melis Sezen, bikinili fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den bikinili poz
Sevgilisi Atilla Bingöl ile Çeşme'de tatilde olan oyuncunun, fit fiziği beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen'den bikinili poz
Sezen, son olarak Gülcemal dizisiyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

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