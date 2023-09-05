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Melis Sezen kırmızı halıya sütyensiz çıktı. Sosyal medya ikiye bölündü

Bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katılan oyuncu Melis Sezen, kırmızı halı için kuyruk sokumuna kadar uzan dekolteli bir beyaz elbise tercih etti. İç çamaşırı tercih etmeyen Sezen'in göğüs uçlarının belli olması tepki çekti.

Melis Sezen kırmızı halıya sütyensiz çıktı. Sosyal medya ikiye bölündü

Sadakatsiz dizisindeki başarısının ardından son olarak Gülcemal'de başrolü oynayan Melis Sezen, bir markanın davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı.

Melis Sezen kırmızı halıya sütyensiz çıktı. Sosyal medya ikiye bölündü

Oyuncu kırmızı halı için beyaz derin sırt dekolteli sütyensiz bir elbise tercih etti.

Melis Sezen kırmızı halıya sütyensiz çıktı. Sosyal medya ikiye bölündü

ART ARDA POZLAR VERDİ

Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu, beyaz bir elbise tercih etti. Kuyruk sokumuna kadar inen sırt dekoltesiyle göz kamaştıran Sezen'in sütyen tercih etmemesi ve göğüs uçlarının belli olması bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Melis Sezen kırmızı halıya sütyensiz çıktı. Sosyal medya ikiye bölündü

Kırmızı halıda yabancı basında büyük ilgi gören Melis Sezen, onlarca kameraya peş peşe pozlar verdi.

Melis Sezen kırmızı halıya sütyensiz çıktı. Sosyal medya ikiye bölündü

DAHA ÖNCE KIYAFETİNDEN DOLAYI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katılan Melis Sezen, göğüs dekolteli kıyafet tercihi nedeniyle Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın tepkisini çekmiş ve günlerce basında yer almıştı. Sezen'e o dönem sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından da destek gelmişti.

 Melis Sezen kırmızı halıya sütyensiz çıktı. Sosyal medya ikiye bölündü

 

 

 

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