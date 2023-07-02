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Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi

Bir süredir Atilla Bingöl ile aşk yaşayan Melis Sezen, sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı

Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melis Sezen, bir süredir aşk yaşadığı Atilla Bingöl ile Çeşme'de tatil yapıyor.

Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi
Tatilin keyfini çıkaran Melis Sezen ile Atilla Bingöl, bir plajda görüntülendi. Siyah bir bikini giymeyi tercih eden oyuncu, sıcak havadan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendilerini serin sulara bıraktı.

Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi
Melis Sezen bir ara romantik anlar yaşadı ve adeta sevgilisini denizde öpücüklere boğdu.

 Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi

Denizden çıkar çıkmaz zıplamaya başlayan Melis Sezen kulağına kaçan suyu çıkarmaya çalıştı.

Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi
Havluyla birbirlerini kurulayan çiftten Melis Sezen, sevgilisine tekrar romantik bir öpücük kondurdu.

Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi
Daha sonra şezlonglarına dönen Melis Sezen ve Atilla Bingöl çiftinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

 Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi

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