 Ünlü çift Melis Sezen ile Atilla Bingöl Çeşme'de aşka geldi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melis Sezen, bir süredir aşk yaşadığı Atilla Bingöl ile Çeşme'de tatil yapıyor.



Tatilin keyfini çıkaran Melis Sezen ile Atilla Bingöl, bir plajda görüntülendi. Siyah bir bikini giymeyi tercih eden oyuncu, sıcak havadan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendilerini serin sulara bıraktı.



Melis Sezen bir ara romantik anlar yaşadı ve adeta sevgilisini denizde öpücüklere boğdu.

Denizden çıkar çıkmaz zıplamaya başlayan Melis Sezen kulağına kaçan suyu çıkarmaya çalıştı.



Havluyla birbirlerini kurulayan çiftten Melis Sezen, sevgilisine tekrar romantik bir öpücük kondurdu.



Daha sonra şezlonglarına dönen Melis Sezen ve Atilla Bingöl çiftinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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