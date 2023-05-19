Ünlü oyuncu Hande Erçel'den mayolu poz

Hande Erçel, yüzü olduğu Nouturne markası için objektif karşısına geçmeye devam ediyor. Oyuncu, beyaz mayolu karesini yayınladı.



Erçel, kısa sürede bir milyona yakın beğeni aldı.

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