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Ünlü oyuncu Hande Erçel'den mayolu poz

Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, mayolu fotoğrafıyla beğeni topladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den mayolu poz

Hande Erçel, yüzü olduğu Nouturne markası için objektif karşısına geçmeye devam ediyor. Oyuncu, beyaz mayolu karesini yayınladı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den mayolu poz
Erçel, kısa sürede bir milyona yakın beğeni aldı.

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