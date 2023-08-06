Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz ile izleyici karşısına geçen Burcu Özberk, kısa bir mola verdi.

Deniz keyfi yapan oyuncu, suya atladığı anı Instagram'dan paylaştı.

Özberk, "İzlerken ferahladım" diye yazdı.

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