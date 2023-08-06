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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozunu paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz

Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz ile izleyici karşısına geçen Burcu Özberk, kısa bir mola verdi.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz

 

Deniz keyfi yapan oyuncu, suya atladığı anı Instagram'dan paylaştı.

  Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz

Özberk, "İzlerken ferahladım" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten bikinili poz

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