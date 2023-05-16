Kraliçe fıstık yeşili giyince beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada oldukça geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Burcu Özberk, dizide giydiği Donne marka fıstık yeşili kıyafetiyle kendine hayran bıraktı.

Son zamanların en iddialı rengiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun, imajı sosyal medyada gündem oldu. Donne Ozaki’nin yeni koleksiyonu Aura’da yer alan saten şıklığı ile kusursuz bir görünüm yakalayan Özberk, takipçilerinden tam not aldı.

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