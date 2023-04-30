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Burcu Özberk'ten dev anlaşma

Oynadığı dizilerle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burcu Özberk'ten dev anlaşma... İşte detaylar...

Burcu Özberk'ten dev anlaşma

Kanal D'nin sevilen dizisi Kraliç'nin yıldızı Burcu Özberk, Fransız güzellik merkezi Lierac ile reklam anlaşması yaptı ve markanın Hydragenist serisinin yüzü oldu.

Burcu Özberk'ten dev anlaşma

Tanıtım filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, sitede eyr alan ürünleri kullanacak ve sonra deneyimlerini sevenleriyle paylaşacak. (Hürriyet)

Burcu Özberk'ten dev anlaşma

 

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