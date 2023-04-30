Burcu Özberk'ten dev anlaşma

Kanal D'nin sevilen dizisi Kraliç'nin yıldızı Burcu Özberk, Fransız güzellik merkezi Lierac ile reklam anlaşması yaptı ve markanın Hydragenist serisinin yüzü oldu.

Tanıtım filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, sitede eyr alan ürünleri kullanacak ve sonra deneyimlerini sevenleriyle paylaşacak. (Hürriyet)

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