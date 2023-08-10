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Burcu Özberk kendisini eleştiren şarkı yazarı Günay Çoban'a sert cevap verdi

Burcu Özberk kendisini eleştiren şarkı yazarı Günay Çoban'a sert cevap verdi. İşte detaylar...

Burcu Özberk kendisini eleştiren şarkı yazarı Günay Çoban'a sert cevap verdi

Burcu Özberk, kendisini eleştiren şarkı yazarı Günay Çoban'a sert cevap verdi.

Burcu Özberk kendisini eleştiren şarkı yazarı Günay Çoban'a sert cevap verdi

Kraliçe dizisinden sonra Ruhun Duymaz dizisiyle de istediği reytingi alamayan Özberk için Çoban, "Fan linci çekemiyceğim. O yüzden isim vermeden yazıyorum. Hanımefendinin birkaç ay önceki dizisi tutmadı. Hemen yeni bir diziye geçti, reytingler çakılınca o da kalkıyormuş. Dijitale film çekti o da tutmadı. Hiçbir işi tutmuyor ama her iş ilk buna gidiyormuş. Nasıl oluyor da oluyor? Kendisi ya ağır torpilli ya da günümüzün moda tabiriyle "yıldız haritası inanılmaz" olduğu için fena ballı" diyerek isim vermeden Özberk'e göndermede bulundu.

Burcu Özberk kendisini eleştiren şarkı yazarı Günay Çoban'a sert cevap verdi

Özberk ise Çoban'ı etiketleyerek, "Keşke hayatlarını bilmediğiniz insanlar hakkında böyle kolayca klavye delikanlılığı yapamasanız. Keşke birazcık edepli olmayı bilseniz. Keşke burada sallamadan önce biraz araştırma yapsanız. Benim adıma çok güzel cevaplar verilmiş. Sevindim!" karşlığını verdi.

Burcu Özberk kendisini eleştiren şarkı yazarı Günay Çoban'a sert cevap verdi

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