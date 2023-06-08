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Ünlü oyuncu Gökhan Alkan Paris'te hayranlarının ilgisi yüzünden yürüyemedi

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, Fransa'nın başkenti Paris'te hayranlarının yoğun ilgisi yüzünden yürüyemedi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan Paris'te hayranlarının ilgisi yüzünden yürüyemedi

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı Kraliçe dizisinin finalinden sonra tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan Paris'te hayranlarının ilgisi yüzünden yürüyemedi
Ünlü oyuncu, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan Paris'te hayranlarının ilgisi yüzünden yürüyemedi
Alkan, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan Paris'te hayranlarının ilgisi yüzünden yürüyemedi

Oyuncu, yabancı hayranlarının hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi.

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