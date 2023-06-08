Ünlü oyuncu Gökhan Alkan Paris'te hayranlarının ilgisi yüzünden yürüyemedi

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı Kraliçe dizisinin finalinden sonra tatile çıktı.



Ünlü oyuncu, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.



Alkan, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı.

Oyuncu, yabancı hayranlarının hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmedi.

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