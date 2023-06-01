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Burcu Özberk'ten sürpriz dizi

Kadrosu değişen "Saklı Kalsın" dizisinde bir flaş gelişme daha yaşandı.  

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Saklı Kalsın” dizisinin çekimleri yakında başlıyor. Şükrü Özyıldız‘ın başrolünü oynayacağı diziden Yağmur Tanrısevsin, Feyyaz Duman ile son olarak Esra Bilgiç ayrılmış ve Ayşe Üner Kutlu‘nun yazdığı dizi için yeniden oyuncu arayışına başlanmıştı. Uluslararası bir suç örgütünün çökertilmeye çalışıldığı dizide “Onur Karasu“ya adlı özel polis birimi şefine hayat veren Şükrü Özyıldız‘a başrolde eşlik edecek kadın yıldız Burcu Özberk oldu.

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi

Dizide “Ece Çetinel” karakterini canlandıracak olan Özberk, henüz cast kurulurken ilk teklif götürülen oyuncular arasındaydı. Özberk’in o dönem Kraliçe‘yle anlaştığı için diziyi kabul edemediği öğrenildi.

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi

Dizide Onur’un gizli görevle hayatına girip kendisine aşık ettiği Koral mücevherat şirketinin aile fertlerinden Hilal Koral’i Aslı Sümen canlandıracak. Başarılı oyuncu şu günlerde rol için hazırlık yapıyor.

Burcu Özberk'ten sürpriz dizi

O3Medya’nın FOX’ta ekrana gelecek dizisinde son olarak yönetmen değişikliği yaşandı. Usta yönetmen Volkan Kocatürk projeden ayrıldı. Kocatürk’ün görevini Aytaç Çiçek devraldı.

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