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Ünlü isim Derin Talu'dan bikinili pozlar

Ünlü isim Derin Talu, Alem dergisinin etkinliği için gittiği Bodrum'da bikinili fotoğraflarını paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü isim Derin Talu'dan bikinili pozlar

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu, Instagram'dan bikinili pozlarını paylaştı.

 Ünlü isim Derin Talu'dan bikinili pozlar

241 bin takipçisi olduğu Instagram'dan siyah bikinisiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Talu, karelere güneş emojisi koydu.

 Ünlü isim Derin Talu'dan bikinili pozlar

Alem dergisinin etkinliği için Bodrum'da ablası Deren Talu ile giden Derin Talu'nun kareleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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