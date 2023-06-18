 Ünlü isim Derin Talu'dan bikinili pozlar

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı Derin Talu, Instagram'dan bikinili pozlarını paylaştı.

241 bin takipçisi olduğu Instagram'dan siyah bikinisiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Talu, karelere güneş emojisi koydu.

Alem dergisinin etkinliği için Bodrum'da ablası Deren Talu ile giden Derin Talu'nun kareleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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