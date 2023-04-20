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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisi tarafından darp mı edildi? Samyeli sessizliğini bozdu

Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarını doğruladı. İşte detaylar...

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisi tarafından darp mı edildi? Samyeli sessizliğini bozdu

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Şarkıcı, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisi tarafından darp mı edildi? Samyeli sessizliğini bozdu

Samyeli, "Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi" diye konuştu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisi tarafından darp mı edildi? Samyeli sessizliğini bozdu

Daha fazla soru sorulmasını istemeyen şarkıcı, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim, yeterli" şeklinde konuştu. Samyeli, yeni çıkardığı 'Kimse Sen Değil Ki' eseri için ise, "Geri dönüşler çok iyi. Memnunum, her şey güzel" dedi.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu sevgilisi tarafından darp mı edildi? Samyeli sessizliğini bozdu

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