Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Şarkıcı, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği haberleri hakkında ilk kez konuştu.

Samyeli, "Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi" diye konuştu.

Daha fazla soru sorulmasını istemeyen şarkıcı, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim, yeterli" şeklinde konuştu. Samyeli, yeni çıkardığı 'Kimse Sen Değil Ki' eseri için ise, "Geri dönüşler çok iyi. Memnunum, her şey güzel" dedi.

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