 Defne Samyeli formunun sırrını verdi!

Defne Samyeli Kıbrıs Merit Park Letafet'de sahne aldı. Altın renkli derin yırtmaçlı transparan elbise tercih eden Samyeli, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çeşme ve Bodrum'dan ziyade Kıbrıs'da tatil yapmak istediğini, buranın sakinliğini ve denizini çok sevdiğini söyleyen Samyeli, “Bikinili poz vermemek için özel bi çabam yok. Zaten mayoyu sahnede bile giyiyorum, bikinili pozu ben kendim veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok” dedi.



Sahne öncesi spor yapmaya gayret ettiğini söyleyen sanatçı, "Yıllardır spor yapıyorum istediğim her şeyi yiyorum şerbetli tatlılara zaafım var, kendim sadece çikolatalı kek yapmayı biliyorum iyi ki fazlasını yapamıyorum yoksa sporda fayda etmezdi” dedi.

Katıldığı bir youtube programında tesettür hakkındaki sözleriyle tepki çeken Defne Samyeli konu hakkında: "Arkadaşımın saptamasıydı bunu paylaştım arkasında duruyorum tartışma yaratabiliceğini biliyordum ama herkes kendi penceresinden bakarak yorumluyor" dedi.

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