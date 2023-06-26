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Defne Samyeli formunun sırrını verdi!

Ünlü şarkıcı Defne Samyel, formunun sırrını verdi. İşte haberin detayları...

Defne Samyeli formunun sırrını verdi!

Defne Samyeli Kıbrıs Merit Park Letafet'de sahne aldı. Altın renkli derin yırtmaçlı transparan elbise tercih eden Samyeli, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 Defne Samyeli formunun sırrını verdi!

Çeşme ve Bodrum'dan ziyade Kıbrıs'da tatil yapmak istediğini, buranın sakinliğini ve denizini çok sevdiğini söyleyen Samyeli, “Bikinili poz vermemek için özel bi çabam yok. Zaten mayoyu sahnede bile giyiyorum, bikinili pozu ben kendim veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok” dedi.

Defne Samyeli formunun sırrını verdi!
Sahne öncesi spor yapmaya gayret ettiğini söyleyen sanatçı, "Yıllardır spor yapıyorum istediğim her şeyi yiyorum şerbetli tatlılara zaafım var, kendim sadece çikolatalı kek yapmayı biliyorum iyi ki fazlasını yapamıyorum yoksa sporda fayda etmezdi” dedi.

 Defne Samyeli formunun sırrını verdi!

Katıldığı bir youtube programında tesettür hakkındaki sözleriyle tepki çeken Defne Samyeli konu hakkında: "Arkadaşımın saptamasıydı bunu paylaştım arkasında duruyorum tartışma yaratabiliceğini biliyordum ama herkes kendi penceresinden bakarak yorumluyor" dedi.

Defne Samyeli formunun sırrını verdi!

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