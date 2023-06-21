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Ünlü çift Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar

Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar geldi. İşte haberin detaylar...

Ünlü çift Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar

Aşk iddialarını yalanlayan ve daha sonra birlikteliğini açıklayan Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar geldi. Çiçeği burnunda sevgililer, Zeynep Bastık konserine gitti.

Ünlü çift Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar
İkilinin, birbirine sarıldığı anlar ortaya çıktı.

Ünlü çift Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar
Çiftin, aşkı bir kez daha belgelenmiş oldu.

Ünlü çift Defne Samyeli ile Çağrı Telkıvıran'dan romantik pozlar

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