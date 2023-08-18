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Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldı mı? Samyeli'den flaş açıklama...

Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldı mı? İşte haberin detayları...

Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldı mı? Samyeli'den flaş açıklama...

Defne Samyeli, Cihangir’de görüntülendi. Yurt dışına gidecek olan arkadaşını uğurlayan Samyeli, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldı mı? Samyeli'den flaş açıklama...
Kendisi hakkında yapılan yorumlara açıklama yaptığını belirten Samyeli, Serdar Ortaç'ın kadınlar hakkındaki düşünceleri hakkında ise "Serdar Ortaç'ın açıklamasını bilmiyorum. Ben sadece benim ile ilgili konularda açıklama yaparım. Başkasının açıklamasını cevaplamam” yanıtını verdi.

Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldı mı? Samyeli'den flaş açıklama...
Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldığı dedikodularına ise "Nereden ayrılmışım? Yapmayın bunu ne olursunuz.” diyerek uzaklaştı.

Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldı mı? Samyeli'den flaş açıklama...

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