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Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu bakın nerede çıktı?

Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu, bakın nerede çıktı? İşte haberin detayları...

Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu bakın nerede çıktı?

Defne Samyeli, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet görmüştü.

 Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu bakın nerede çıktı?

Samyeli, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur" demişti.

 Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu bakın nerede çıktı?

Derin Talu, bayram tatilinde Bodrum'a gitti.

 Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu bakın nerede çıktı?

Ünlü isim, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu bakın nerede çıktı?
Talu'nun kareleri, beğeni topladı.

Sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet gören Derin Talu bakın nerede çıktı?

 

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