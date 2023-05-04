Sevgilisinden şiddet gören Derin Talu'nun pozları olay yarattı

Defne Samyeli'nin, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin'den şiddet görmüştü. Samyeli, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur" demişti.



Derin Talu, geçtiğimiz hafta gittiği Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.



Ünlü isim, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştığı ve beğeni topladı.

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