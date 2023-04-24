Kızı Derin Talu'nun şiddet gördüğünü açıklayan Defne Samyeli'den flaş itiraf

Şarkıcı Defne Samyeli, Bebek’teydi.



Gazetecilerin küçük kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edilmesi olayıyla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Samyeli, "Derin'in dava süreciyle ilgili kararını başlatmak yada başlatmamak ile ilgili kararını bekliyoruz. Ben bir anne olarak bu konuyla ilgili kararım tamamen bellidir. Bu süreçleri bir an önce başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bir duruş göstermek ve yapılanın kimsenin yanına kar kalmaması için, adli sürecin başlaması gerekiyor. Ama kızım 18 yaşını doldurduğu ve çok fazla da travma yaşadığı için, bu onun vereceği bir karar. Benim bir anne olarak, zaten şuan içimin soğutulacağı bir ceza yazılmadı. Ama elimizden gelen sadece kötülerle değil kötülükle savaşmak. Kadına ve her türlü canlıya şiddeti kabul etmemiz söz konusu değil" dedi.

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