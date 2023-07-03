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Deren Talu'nun sevgilisi ortaya çıktı!

Güzel model Deren Talu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la aşk yaşıyor. İşte haberin detayları...

Deren Talu'nun sevgilisi ortaya çıktı!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Defne Samyeli’nin büyük kızı, model ve oyuncu Deren Talu, yeniden aşık! Talu’nun bir süredir Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral’la birlikte olduğunu öğrendim. Bir teknoloji şirketi olan Aral, kulübün espor alanında yaptığı değişiklik sonrası şubenin başına getirilmişti.

Deren Talu'nun sevgilisi ortaya çıktı!
Önceki gün kız kardeşi Derin ile birlikte anneleri Defne Samyeli’nin yeni yaşını Bodrum’da kutlayan güzel modelin ilişkisini gizlemediğini ve çoktan yeni sevgilisiyle gecelerde el ele gezdiğini de öğrendim.

 Deren Talu'nun sevgilisi ortaya çıktı!

Emir Aral, kulübün yeni nesil yöneticilerinden ve 38 yaşında. Deren Talu ise 27 yaşında. Aralarındaki yaş farkına rağmen çok iyi anlaştıkları ve birbirlerinden çok etkilendikleri de gelen bilgiler arasında… Hayırlı, uğurlu olsun…

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