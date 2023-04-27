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Baran Tınaz ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? Tınaz'dan ilk açıklama...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun geçtiğimiz aylarda ayrıldığı işletmeci sevgilisi Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? İlk kez açıkladı... İşte detaylar...

Baran Tınaz ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? Tınaz'dan ilk açıklama...

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun geçtiğimiz aylarda ayrıldığı işletmeci sevgilisi Baran Tınaz, Bebek Lucca'daydı. Deren Talu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Baran Tınaz, ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'nun kardeşi Derin Talu'nun sevgilisinden şiddet olayının kendisi sanılması ile ilgili, "Kesinlikle darp olayı yok. Benimle bir alakası yok. Olayın detayını tam olarak bilmiyorum ben, konuşmam da doğru olmaz" dedi.

Baran Tınaz ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? Tınaz'dan ilk açıklama...
Magazin programında Deren Talu ve Baran Tınaz ilişkisi de darp ile bitti gibi haberlerin çıkmasını hatırlatan muhabirlere Tınaz, "Bizim aileye ters bu olaylar. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki. Darp olayı ile ilgili ise tanıklar varmış sanırım, öyle söyleniyor ama varsa da açıklasınlar çünkü ben zan altında kaldım. Benimle bir ilgisi yoktur" diyerek yanlış anlaşılma olduğunu dile getirdi.

Baran Tınaz ayrıldığı sevgilisi Deren Talu'ya şiddet mi uyguladı? Tınaz'dan ilk açıklama...

Geçtiğimiz ay Deren Talu ile ilişkisini sonlandıran Baran Tınaz ile ilgili de bir çok iddia ortaya atılmıştı. Bir iddia da kıskançlıktı. Tınaz, bu konu hakkında, "Kıskançlık her ilişkide olabilir. Biz anlaşarak, arkadaşça ayrıldık" dedi.

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