 Uğur Aslan'dan dizi itirafı! Her sette bir takım sıkıntılar yaşanıyordur

Uğur Aslan, Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Konser öncesi soruları yanıtlayan Aslan, yeni bir diziye başladığını söyledi. Aslan, "Dijital bir platforma bir iş çekiyoruz, şu aralar. Mart gibi yayına girmesi planlanıyor işin. Alışılagelmiş bir iş değil, heyecanla çalışıyoruz. Ben izleyicininde çok beğeneceğine inanıyorum. Çok farklı bir iş olacak" dedi.



"Yargı" dizisinden sonra ana akıma iş yapmama kararım vardı diyen Uğur Aslan, "Yoruldum. Bir de bu deprem meselesi bizi yordu. Konser programlarımız var, birde benim programında her zaman olduğu gibi Hatay var. Ben çalışmayı çok seven bir adamım ama setlerden uzak durmamın sebebi yorgunluk. Deprem meselesi benim kimyamı bozdu. Mental olarak iyileşmeye ihtiyacım var. Kendimize hiç zaman ayırmamışız, onu fark ettim. Hatay'a daha çok zaman ayırabilmek hem sahne tarafını biraz köpürtmek işin doğrusu. Ben oyuncu olmadan müzisyendim, oyunculuk eğitimini alabilmek için müzik yapan bir adamdım. Oyunculuk, mesleğine girdikten sonrada uzun bir ara vermiştim müziğe, o açığı kapatmaya çalışıyorum" diye konuştu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrası birçok ünlü isimle iyilik elçisi olan Aslan, "İlker Ayrık, Gökhan Çınar, Jehan Barbur ben projenin iyilik elçileriyiz. 2 fazını teslim ettim, 3'cü 4'cü fazını teslim etmeyi sürdürüyoruz, gönüllülerle beraber tabi" dedi.



Oyuncu, "Hatay'a gittiğinizde neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Düşünsene her sokakta ayak izin var, gençliğin var. Dostların, arkadaşların ne biliyim hasım olduğun insanlar bir ara hısım olduğun insanlar hemen her şeyine değmiş memleket senin. Yüreğine bedeninin her yerine dokunmuş. Birden her şey yok oluyor, hiçbir şey yaşanmamış gibi. Tuhaf bir yere götürüyor sizi oda tabii boğucu ve hüzün verici bir şey. Çok üzgünüm" şeklinde cevapladı.



AGRESİF BİR İŞ YAPIYORUZ

Eski rol arkadaşı Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la nikah masasına oturduğu hatırlatılan Aslan, "Düğüne gidemedim, onlar İtalya'da evlendi. Yeni nesil ünlüler böyle. Onlar belliydi çok seviyorlardı birbirlerini. İkisinide çok seviyorum" dedi. Gökçe Bahadır'ın, "Güçlü kadınları bazı erkekler taşıyamıyor" sözlerine Aslan, "Çok soyut. Bazı güçlü erkekleri de bazı kadınlar taşıyamaz. Güçlü bir kadın figürünün yanına mutlaka güçlü bir erkek gelecektir" dedi. Elçin Sangu'nun, "Kadın olduğum için bizim sektörde adaletsizlikler yaşadım. Ücretler, çalışma şekli, davranışsal durumlar dahil, bir eşitsizlik var" sözleri Aslan'a hatırlatılınca" oyuncu, "Ben tanık olmadım. Her sette bir takım sıkıntılar yaşanıyordur. Agresif bir iş yapıyoruz. Mesai saatleri çok uzun, senaryo çok uzun. Haftada 130 sayfa bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsun. Bu iş insanın kimyasını bozuyor, dolayısıyla. Birine imtihazsız birine imtihazlı bir şeye tanık olmadım. Elçin, ne yaşadı bilmiyorum ama muhakkak onunda haklı bir gerekçesi vardır. Benim doğrudan tanık olduğum bir şey yok, kimsenin hakkına girmem" dedi. Dizilerden fahiş fiyat alan ünlüler hatırlatılınca, "Bölüm başı 3,5 milyon alıyor mu bilmiyorum ama ben 5 milyon alıyorum" şeklinde espri yaptı.

