 Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak!

Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede fenalaşıp, hayatını kaybetmişti.

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise Konak için "gebermiş" diye yazmıştı.



Konak Ailesi, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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