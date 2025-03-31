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Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak!

Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak! İşte detaylar...

Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak!

Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede fenalaşıp, hayatını kaybetmişti.

 Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak!

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise Konak için "gebermiş" diye yazmıştı.

Volkan Konak'ın ailesi suç duyurusunda bulunacak!
Konak Ailesi, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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