Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! Mahkemeye gidiyor

Siyah Kalp dizisinde oynayan Hafsanur Sancaktutan'ın başı bir dolandırıcıyla dertte...



Bir kişi oyuncunun adına Sancaktutan'ın tanıdığı kişilere sipariş verdiği ortaya çıktı.



Konunun kendisiyle ilgisi olmadığını belirten oyuncu, yasal işlem başlattığını açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.