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Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! Mahkemeye gidiyor

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! İşte detaylar...

Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! Mahkemeye gidiyor

Siyah Kalp dizisinde oynayan Hafsanur Sancaktutan'ın başı bir dolandırıcıyla dertte...

Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! Mahkemeye gidiyor
Bir kişi oyuncunun adına Sancaktutan'ın tanıdığı kişilere sipariş verdiği ortaya çıktı.

Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! Mahkemeye gidiyor
Konunun kendisiyle ilgisi olmadığını belirten oyuncu, yasal işlem başlattığını açıkladı.

 

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