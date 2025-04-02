 Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı

TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından boykot paylaşımı yaptı.

"2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz" diyen oyuncu, diziden çıkarıldı.



TRT yaptığı açıklamada Pusat'ın diziden çıkarıldığını açıkladı.

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