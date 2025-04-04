  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

Boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "boykot çağrısı yapanlar" hakkında başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
Üzümoğlu, Instagram'dan mesaj yayınladı.

Boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
Oyuncu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz ve itaat etmiyoruz" adlı paylaşım yaptı.

Boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
Üzümoğlu, "Herkese gösterdiğini destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu güzel günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Gelecek bizim" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Vural'dan mezarlık itirafı!
  Hayatın İçinden

Yılmaz Vural'dan mezarlık itirafı!

Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! Mahkemeye gidiyor
  Magazin

Hafsanur Sancaktutan'dan uyarı! Mahkemeye gidiyor

Aybüke Pusat rekor kırdı!  
  Magazin

Aybüke Pusat rekor kırdı!  

Kızılcık Şerbeti'nin iki Abdullah'ı yan yana! Flaş Kızılcık Şerbeti yorumu!
  Magazin

Kızılcık Şerbeti'nin iki Abdullah'ı yan yana! Flaş Kızılcık Şerbeti yorumu!

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda!
  Magazin

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda!

Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması!
  Gündem

Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması!