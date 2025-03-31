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Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu!

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu!

Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu!

Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnedeyken fenalaşıp, hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenaze programı belli oldu.

Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu!

Sanatçının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Konak, çarşamba günü Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek.

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