Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu!

Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnedeyken fenalaşıp, hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenaze programı belli oldu.

Sanatçının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Konak, çarşamba günü Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.