Faruk Öncel, Türkiye'ye kesin dönüş yaptı

Ünlü doktor Faruk Öncel, Türkiye'deki işlerine ara verdiği yerden tam gaz devam etme kararı aldı.

Uzun bir zamandır Dubai'deki muayenehanedeki danışanları ile ilgilinen aynı zamanda Türkiye'deki muayenesindeki işlerini de aksatmaktan kaçınan Faruk Öncel, "Görüyorum ki Türkiye'de Akupunktur tedavisi unutulmaya başlanmış. Bu sebepten Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı aldım" dedi.

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