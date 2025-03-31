Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Volkan Konak (58), sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Sanatçının vasiyeti ortaya çıktı.

Konak, "Siz sevenlerime vasiyetimdir. Ne olur ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne..." demişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.