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Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda!

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda! İşte detaylar...

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda!

Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ekin Pandır’ın oturduğu serinin yeni filmi Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları, 2 Mayıs’ta sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

 Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda!

Başrollerinde Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ, Sefo, Jennifer Boyner, Mehmet Aybars Kaya ve Beyti Engin’in olduğu film, dünyada kalan son ata tohumunu kurtarmaya çalışan Köstebekgillerin hem macera dolu hem de öğretici yolculuklarını anlatıyor.

 Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda!

Son dönemin en yüksek prodüksiyon kalitesine sahip hibrit animasyon filmi olan Köstebekgiller, izleyicilere eşsiz bir görsel deneyim sunuyor. Gerçek oyuncular ve gelişmiş animasyon teknolojisinin mükemmel uyumuyla hazırlanan film, bu alandaki en iddialı yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları 2 Mayıs'ta sinemalarda!

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