Seren Serengil ameliyat olduğunu söyledi! Sağlık durumu hakkında konuştu

Snob Magazin'in haberine göre; Seren Serengil, Nişantaşı City's'de görüntülendi.





Ameliyat olduğunu söyleyen ünlü isim, "Uzun zaman sonra sokağa çıktım. Yürümekte zorluk çekiyorum. Bacağımdaki kapakçıklar çalışmadığı için onun düzeltilmesi için bir operasyon geçirdim. Dört sene erteledim, toplar damarda da sorun çıktı, bacağımı açtılar, büyük bir ameliyat geçirdim" dedi.









Babası Öztürk Serengil'le ilgili konuşan Seren Serengil, "Babamın hayatının belgesel olmasını istiyorum. Bir filmde Ahmet Kural'ı çok babama benzettim. Babamı Ahmet Kural oynayabilir. Babam taklit edilmesi zor bir komedyen...





Babam anlatılmalı bence onu kimse taklit edemez. Birçok komedyeni taklit edersin fakat babamın mimikleri falan yani onu herkes yapamaz. En başarılı ve güzel anlatan ise Zafer Algöz, çünkü babamla bire bir vakit geçirdi" diye konuştu.

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