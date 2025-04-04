 TRT'nin dizisinden çıkarılan Başak Gümülcinelioğlu ilk kez konuştu!

Boykot çağrısı nedeniyle Aybüke Pusat, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.



Başak Gümülcinelioğlu, Pusat ile fotoğrafını paylaştığı için TRT'nin Muhabir dizisinden çıkarılmıştı.

Gümülcinelioğlu, diziden çıkarıldığı için açıklama yaptı.

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