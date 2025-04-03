Aybüke Pusat rekor kırdı!  

2 Nisan tüketim boykotu için Instagram hesabından çağrıda bulunan Aybüke Pusat, TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.



Bu haberden sonra Instagram'da Pusat'ın 4 milyon olan takipçisi sayısı bir gün olmadan rekor kırdı.



Pusat saatler içinde 1 milyondan fazla takipçi kazanarak, 5 milyon 100 bin kişiye ulaştı.

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