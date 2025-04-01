Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama

Ferhat Göçer, Volkan Konak’ın vefatına yönelik bir açıklama paylaştı.



Aynı zamanda doktor olan şarkıcı, "Otelde hazır bekleyen bir ambulans ve profesyonel CPR ekibi var mıydı?" diye sordu.



Göçer, "Bir arkadaş, bir sanatçı hekim, MSG ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır Kıbrıs’ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda, gerek otel yetkililerini, gerek hükümet yetkililerini defalarca uyardım. Volkan Konak’ın sahnede düştüğü andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastane yoğun bakım servisine ulaşması yaklaşık 1 saati almış. Değil dakikaların saniyelerin çok kıymetli olduğu böyle durumlarda olabildiğince hızlı şekilde CPR yapılırken hastaneye transferinin gerçekleşmesi gereken bir durumda böylesine bir gecikmenin telafisi mümkün değildir... Volkan’ı kaybettik, bu acı tecrübenin gerek tüm otel yönetimine gerekse KKTC yetkilerine, misafirleri olan insanların hayatlarını güvence altına alabilmeleri için gerekli önlemlerin ve yaptırımların hayata geçirilmesi adına hayati bir vesile olmasını umuyorum. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız" dedi.

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