 Kızılcık Şerbeti'nin iki Abdullah'ı yan yana! Flaş Kızılcık Şerbeti yorumu!

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, usta oyuncu Settar Tanrıöğen'i konuk etti. Ahmet Mümtaz Taylan, rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti adlı diziye veda eden Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Abdullah Ünal rolünü üstlenmişti. Kızılcık Şerbeti izleyicisi için, böylece 2 Apo yanyana gelmiş oldu!

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan, oyuncu Settar Tanrıöğen'i konuk etti



AHMET MÜMTAZ TAYLAN: APO ve APO PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ

Ahmet Mümtaz Taylan; "Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoşgeldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Hala bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı diyerek fırça yiyip duruyorum her hafta... Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum" diyerek hem ilk anonsu gerçekleştirdi, hemde Kızılcık Şerbeti için konuştu.

SETTAR TANRIÖĞEN DE İLK KEZ!

Sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Ahmet Mümtaz Taylan'a "Senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık. Hakikaten öyle. Kolay kolay yapılmaz..." derken "Kızılcık Şerbeti'ni özlüyorum da işte, koşullar böyle gelişti. O da yerleşti artık" yorumunu da yaptı

SETTAR TANRIÖĞEN'DEN İLK KEZ "YENİ APO" YORUMU

Sana saygı duyuyorum. Kolay kolay alınmayacak bir emaneti aldın. Sana müteşekkirim her şeyden önce. Hakikaten, ben yapar mıydım yapardım herhalde... Kolay bir şey değil yaptığın, oynamakta olan tutmuş bir karakteri tekrar kabul ettirmek; ne kadar iyi oyuncu olursan ol, çok zor bir şey. O emeğine hayranım bir kere!

SETTAR TANRIÖĞEN: ÇALIŞMAYI ÇOK ÖZLEMİŞİM

Settar Tanrıöğen son sağlık durumu ve ardından Kızıl Goncalar dizisine başlaması ile ilgili de ilk kez konuştu: "Kendime iyi bakıyorum. İyiyim şükür. Kızıl Goncalar'dan çok memnun kaldım, setteki herkes istisnasız üzerime titredi. Çalışmayı çok özlemişim" dedi.

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