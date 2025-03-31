Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kıbrıs'ta sahne alan ve konser sırasında fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti.



Sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçiren Konak'ın 31 Mart 00.42'de hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

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