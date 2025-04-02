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Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması!

Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması! İşte detaylar...

Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması!

Aybüke Pusat, boykor çağrısı yapması nedeniyle TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.

Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması!
Oyuncular Sendikası, oyuncuyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması!
Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'ın yanında olduğunu belirtti.

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