Oyuncular Sendikası'ndan Aybüke Pusat açıklaması!

Aybüke Pusat, boykor çağrısı yapması nedeniyle TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı.



Oyuncular Sendikası, oyuncuyla ilgili açıklama yaptı.



Oyuncular Sendikası, Aybüke Pusat'ın yanında olduğunu belirtti.

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