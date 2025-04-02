 Cem Yılmaz; Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılması üzerine TRT'ye tepki gösterdi!

Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapması nedeniyle TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldı.



Cem Yılmaz, TRT'nin aldığı kararı eleştirdi.

Komedyen, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.



Yılmaz, "Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT'de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E o halde?" diye yazdı.

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