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Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi. İşte detaylar...

Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

Alper Erözer, yeni şarkısı "Gelme İstesen de" ile müzikseverlerle buluştu.

 Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

Şarkısının klip çekimi sırasında yaşanan talihsiz bir trafik kazasına rağmen, Alper Erözer klip çekimine devam etti.

Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi
Alper Erözer'in söz ve müziği kendisine ait olan bu parça, Indie, Alternative ve Bedroom Pop türlerinin etkileyici bir birleşimi olarak karşımıza çıkıyor.


Kaan Pars ve Aytac Ozalp şarkının prodüktörlüğünü üstlenirken, klip yönetmenliğini Mario Sanchez ve Fatih Tandoğan yaptı.

 Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

Alper Erözer, artık 20 yaşında bir genç sanatçı olarak müziğini olgunlaştırıp yenileyerek fikirlerini oturtma yolunda ilerliyor.

 Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

70'lerin efsanevi müziğinden ilham alarak, Pink Floyd, The Doors, ve Led Zeppelin gibi dünya çapında devlerden etkilenen Alper Erözer,

Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi
bu klasik sesleri kendi modern tarzı ve yenilikçi fikirleriyle harmanlamak istiyor.

 Alper Erözer klip çekimine giderken trafik kazası geçirdi

Gelme İstesen de, Alper Erözer'in müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye aday bir şarkı olarak dinleyicilerine yeni bir soluk getiriyor.

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