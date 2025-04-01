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Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerini kucağına aldı

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerini kucağına aldı. İşte detaylar...

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerini kucağına aldı

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarını kucağına aldı.

 Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerini kucağına aldı
Çift, bebeklerine kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerini kucağına aldı

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