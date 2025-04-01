 Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebeklerini kucağına aldı

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, oğullarını kucağına aldı.



Çift, bebeklerine kavuştu. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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